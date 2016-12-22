Страна, куда хочется вернуться

Моя недавняя поездка в Беларусь в рамках пресс-тура российских журналистов оставила немало впечатлений и поводов для размышления. Как-никак первый раз в жизни побывала за границей. Правда, Беларусь не такая уж и «заграница», но все же устройство жизни там ощутимо отличается от российской действительности. И не то чтоб у них там все прекрасно, а у нас наоборот. Совсем нет.

Есть свои особенности, и зоркие журналисты, принимавшие участие в пресс-туре, эти самые особенности выцепили буквально в первый же день пребывания в братской стране. О том, что в Беларуси кругом чистота и порядок (чего многим российским городам, признаемся, зачастую недостает), рассказывать никому не надо, это факт общеизвестный. А вот какие там настроения в народе? Скажем так, разные, но есть общие тренды. Живут белорусы, откровенно говоря, небогато. Зарплата в 25 тысяч рублей (в пересчете на российские деньги) считается там очень даже приличной. Стремления к самообогащению не чувствуется, потому что главное для белорусов – обогатить не себя любимых, а в первую очередь – свое государство. У среднестатистического россиянина такая мысль, возможно, вызовет недоумение и скепсис, а вот для граждан Беларуси, в том числе тех, кто ведет частный бизнес, – это аксиома. Вклад в экономику страны каждый житель ставит на одну доску с собственным заработком. Почему так, доступно объяснил белорусский лидер Александр Лукашенко на большой пресс-конференции по итогам пресс-тура: «Хочешь заработать – надо немножко шевелиться, государство подставит свое плечо». Вероятно, именно поэтому, как точно подметил один мой коллега, у белорусов нет той напряженной тревоги за будущее, которая живет сегодня в нас, во всяком случае, за будущее ближайшее.

Если говорить в общем и целом, сдержанность и умеренность во всем – основное кредо белорусов. Жизненное пространство в белорусских городах, конечно, выглядит продуманным и комфортным, но россиянину может показаться даже немного скучноватым. Потому как нет там огромных и пестрых торговых центров, кричащих вывесок на иностранных языках, названий с претензией на что-то масштабное и необъятное, типа «Глобус» или «Европа». Наличие же всего этого в России (и уже, пожалуй, с переизбытком) продиктовано, вероятно, тем, что в 90-х годах – времени безнадеги, полной неопределенности и тотальной разрухи – мы изголодались во всех смыслах и теперь старательно продолжаем наверстывать упущенное. Благо, что в последнее время гуляние по торговым центрам для россиян перестало быть любимым развлечением выходного дня; народ все чаще старается провести свободное время на природе, тратит его с пользой для ума, души и тела. В Беларуси, кстати, тоже стремятся к тому, чтобы создать достойные условия для людей, вне зависимости от того, живут они в столице или в каком-нибудь районном центре. Иначе говоря, как и у нас в России, системно развивают сельские территории. Для наглядности нам показали недавно построенную ледовую арену в Шклове – одном из районных центров Могилевской области. Пока нас знакомили с этим спортивным дворцом, я вспоминала, что в Рязанской области подобные спортсооружения (только большая часть из них – это физкультурно-спортивные комплексы с бассейнами) есть уже в половине районных центров, а значит, мы не отстаем в этом смысле от белорусов, а может быть, даже их опережаем.

Не могу не поделиться с читателем еще одним ярким эпизодом из своей поездки в Беларусь. На пресс-конференции президента позади меня сидел скромный мужчина средних лет, в котором я сразу узнала медийную российскую персону – актера, режиссера и продюсера Игоря Угольникова. Когда-то он развлекал нас с телеэкранов в своем «Оба-на! Угол-шоу». Теперь же это серьезный человек, руководитель телерадиовещательной организации Союзного государства, чем, собственно, и объяснялось его присутствие на пресс-конференции. После ее окончания мне удалось пообщаться с Игорем Угольниковым и расспросить про снятый им в Беларуси фильм «Брестская крепость». В массовых сценах картины были задействованы сотни местных жителей Бреста, и зачастую им приходилось «умирать» в кадре. Как удавалось добиться от непрофессиональных актеров профессиональной игры? Угольников сказал, что без особых усилий. Ведь Брестская крепость – это не стены, а люди, и память о героической обороне первых дней Великой Отечественной войны белорусы свято хранят. Этот разговор накоротке окончательно утвердил меня в мысли, что в Беларусь непременно нужно вернуться и, как я давно мечтала, обязательно съездить в Брест.