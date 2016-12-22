Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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17.12.2016
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№236 (5277) |
Вторая полоса
АПК
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Селу помогут по-новому

О состоянии и перспективах АПК региона говорили в областной Думе

В региональном парламенте прошел правительственный час, посвященный итогам сельскохозяйственного года. На вопросы депутатов ответил заместитель председателя регионального правительства Сергей Дудукин, курирующий АПК области.

Во вступительном слове он отметил, что сегодня сельскому хозяйству со стороны Президента Российской Федерации, правительства области уделяется очень серьезное внимание. Это сектор экономики, «который приносит доход государству больше, чем оборонный сектор».

– По итогам 2016 года продукции сельского хозяйства в области было произведено на 54 миллиарда рублей. Налогов от сельхозтоваропроизводителей в бюджеты разных уровней поступило 2 миллиарда 600 миллионов, прибыль наших сельхозпроизводителей составила 4 миллиарда 300 миллионов рублей, – подчеркнул заместитель председателя правительства.

Сергей Дудукин обратил внимание, что в бюджете региона на 2017 год поддер­жка сельского хозяйства сохранена на уровне прошлого года – такова позиция губернатора. В условиях импортозамещения приоритетом станет развитие тех отраслей, по которым мы пока обеспечиваем себя не полностью. Это разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, плодоводство и овощеводство. По-прежнему важной задачей стоит введение в оборот неиспользуемых земель. Особое внимание планируется уделять поддержке личных подсобных хозяйств, которые обеспечивают занятость сельских жителей, кормят семьи на тех территориях, где крупных сельскохозяйственных предприятий-работодателей нет.

Отдельно Сергей Дудукин остановился на изменениях подхода к государственной поддержке АПК на федеральном уровне. Если в 2016 году было 54 формы поддержки, то в 2017-м их будет семь. «Объединяются многие формы поддержки, и у региона будет больше возможностей самому принимать решение, куда направить федеральные деньги», – пояснил Дудукин. Утвержденные направления субсидирования – это несвязанная поддержка в области растениеводства, субсидии на молоко, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, на строительство и модернизацию объектов АПК, на реализацию мероприятий в сфере мелиорации и в рамках программы устойчивого развития сельских территорий, а также так называемая «единая» субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. Показатели эти пока не определены, федеральный Минсельхоз соглашений ни с одним субъектом еще не подписал, поэтому говорить о конкретных цифрах рано.

Кроме того, с 1 января 2017 года изменится механизм льготного субсидирования: стоимость выдаваемых кредитов не будет превышать 5 процентов годовых, а бюджетные средства будут перечисляться напрямую уполномоченным банкам.

Парламентарии в своих вопросах подняли волнующую многих бизнесменов-аграриев проблему многочисленных проверок и штрафных санкций со стороны различных контрольных органов. Сергей Дудукин отметил – сегодня пока собирается аналитика по данному вопросу. Не менее важными задачами, указали депутаты, является оснащение сельского хозяйства современной высокопроизводительной техникой, развитие мощностей по переработке. Остро стоит кадровая проблема, проблема обеспечения молодых специалистов жильем. Работа по всем этим темам в регионе ведется. Так, за четыре последних года в области было построено 383 дома, не считая комплексной застройки. Другое дело, что разные районы в этом плане работают неравномерно: у одних этот показатель – 70 домов, у других – один-два дома, сравнил Сергей Дудукин. Задача же – чтобы развивалась вся область, а не отдельные муниципалитеты. Словом, есть над чем работать. К выработке комплекса дальнейших действий областной минсельхоз намерен активно привлекать законодателей.

Статья опубликована в номере 236 (5277) от 17 декабря 2016 года
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