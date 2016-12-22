Живой интерес к истории

В городах и районах области будут созданы местные отделения Российского военно-исторического общества

Об этом сообщил вице-губернатор области Сергей Филимонов на заседании общего собрания регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Первыми о создании своих отделений общественной организации заявили инициативные группы в Скопине, Сасове, Касимове и Михайловском районе. «Среди жителей региона много интересующихся историей Отечества, героическим прошлым нашей Родины. В районах области будут проведены встречи с инициативными группами с тем, чтобы подробно проинформировать людей о деятельности и проектах Российского военно-исторического общества и его регионального отделения», – сказал председатель регионального отделения общества Сергей Филимонов. В рамках заседания речь шла о создании в регионе ряда мемориальных объектов, посвященных событиям и героям Первой мировой и Великой Отечественной войн. По словам члена Общественной палаты РФ Ольги Вороновой, работа по сохранению исторической памяти проходит во взаимодействии с экспертами и общественностью.

Участники заседания рассмотрели основные направления работы Рязанского регионального отделения «Российского военно-исторического общества» по информационно-просветительской деятельности.