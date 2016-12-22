Деньги любят счет

Создан совет контрольно-счетных органов Рязанской области

В сегодняшней экономической ситуации остро ощущается необходимость усиления финансового контроля за эффективным использованием бюджетных средств. Назрела и необходимость координации работы муниципальных контрольно-счетных органов, велика их потребность в обмене положительным опытом в контрольной и экспертно-аналитической работе. Эти задачи призван решить созданный вчера совет контрольно-счетных органов Рязанской области.

Контрольно-счетная палата Рязанской области провела совещание с руководителями муниципальных контрольных органов региона. В работе приняли участие министр – постоянный представитель губернатора в облдуме Мария Антонюк, председатель комитета по бюджету и налогам регионального парламента Михаил Агапкин. На совещании подписано совместное заявление о создании совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Рязанской области. Состоялось также первое заседание совета. Его председателем избран Валерий Ионов – председатель Контрольно-счетной палаты Рязанской области.

Как отметил Валерий Ионов, совет создан в целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Среди его основных задач – совершенствование взаимодействия Контрольно-счетной палаты Рязанской области с контрольно-счетными органами муниципалитетов, выработка единых подходов к разработке соглашений о сотрудничестве, мониторинг их реализации, выработка единых подходов к вопросам планирования и проведения на территориях соответствующих муниципальных образований совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и методическое сопровождение их организации.