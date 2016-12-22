Областная общественно-политическая газета
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17.12.2016
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№236 (5277) |
Вторая полоса
Общество
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Деньги любят счет

Создан совет контрольно-счетных органов Рязанской области

В сегодняшней экономической ситуации остро ощущается необходимость усиления финансового контроля за эффективным использованием бюджетных средств. Назрела и необходимость координации работы муниципальных контрольно-счетных органов, велика их потребность в обмене положительным опытом в контрольной и экспертно-аналитической работе. Эти задачи призван решить созданный вчера совет контрольно-счетных органов Рязанской области.

Контрольно-счетная палата Рязанской области провела совещание с руководителями муниципальных контрольных органов региона. В работе приняли участие министр – постоянный представитель губернатора в облдуме Мария Антонюк, председатель комитета по бюджету и налогам регионального парламента Михаил Агапкин. На совещании подписано совместное заявление о создании совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Рязанской области. Состоялось также первое заседание совета. Его председателем избран Валерий Ионов – председатель Контрольно-счетной палаты Рязанской области.

Как отметил Валерий Ионов, совет создан в целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Среди его основных задач – совершенствование взаимодействия Контрольно-счетной палаты Рязанской области с контрольно-счетными органами муниципалитетов, выработка единых подходов к разработке соглашений о сотрудничестве, мониторинг их реализации, выработка единых подходов к вопросам планирования и проведения на территориях соответствующих муниципальных образований совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и методическое сопровождение их организации.

Статья опубликована в номере 236 (5277) от 17 декабря 2016 года
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От поколения – поколению
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Татьяна Клемешева
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Рязань сражалась за Победу
Об участии земляков в контрнаступлении советских войск под Москвой говорили на научно-практической конференции в Доме общественных организаций
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Вести АПК
Авторская колонка
Страна, куда хочется вернуться
Людмила Иванова
Культура
Там, где кончается слово
Завершается год, проходивший в музыкальном мире под знаком двух великих имен – С. Прокофьева и Д. Шостаковича
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№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
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