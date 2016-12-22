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17.12.2016
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№236 (5277) |
Вторая полоса
Общество
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Дворы, дороги, дома

Их ремонт и реконструкция должны находиться под контролем общественности

Губернатор Олег Ковалев и председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров провели встречу с членами Общественной палаты Рязанской области.

Участники встречи обсудили вопросы пенсионного обеспечения, бюджетной и налоговой политики на 2017 год, систему поддержки некоммерческих организаций, развитие системы здравоохранения региона и строительство новых социально значимых объектов, а также осуществления общественного контроля при проведении капремонта многоквартирных домов и ремонта дорог.

По словам Андрея Макарова, в рамках федерального бюджета на 2017 год будет продолжена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках программ будут предусмотрены средства на строительство, реконструкцию и улучшение материально-технической базы сельских домов культуры и ремонт дворовых территорий. «Когда мы формируем бюджет, мы рассчитываем, что каждый рубль будет максимально эффективно использован. Поэтому нужно поддерживать те предложения и проблемные направления, о которых говорят люди в регионах, на местах, –

отметил Андрей Макаров. – В частности, очень важный проект благоустройства дворов. На эти цели средства федерального бюджета не выделялись никогда. В следующем году на ремонт дорог мы предусмотрели 20 млрд. рублей, из них Рязанская область получит 201 млн. рублей».

Как отметил губернатор Олег Ковалев, средства на ремонт дворовых территорий будут распределены не только на город Рязань, но и в другие муниципальные образования, где есть многоэтажные дома и дворы нуждаются в ремонте. Говоря о ремонте дорог, глава региона отметил, что размер дорожного фонда в 2017 году будет сопоставим с предыдущим годом и составит около 5 млрд. рублей. «Я ставлю задачу перед дорожниками обеспечить высочайшее качество строительства дорог, – подчеркнул Олег Ковалев. – При этом особое внимание будет уделено вопросам повышения безопасности». Будет продолжена работа по нанесению разметки, установке дорожных знаков и барьерных ограждений по оси дорог. «Объемы работ по ремонту дорог и дворов большие, и необходимо организовать контроль их качества», – сказал Олег Ковалев. Он обратился с просьбой к участникам встречи принять в этой работе самое активное участие. Глава региона предложил создать рабочие группы, куда войдут депутаты, общественность, специалисты: «Для эффективного контроля необходимо также использовать дорожные лаборатории».

Глава региона отметил эффективность общественного контроля в сфере ЖКХ при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. «В этом году у нас была хорошо организована работа общественного контроля, –

сказал Олег Ковалев. – Благодаря активности общественников, мы своевременно выявляли недочеты и заставили подрядчиков их устранять. Эту работу нужно продолжить и в следующем году. Все замечания от общественности будут рассматриваться в первоочередном порядке».

Статья опубликована в номере 236 (5277) от 17 декабря 2016 года
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