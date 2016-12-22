На страже здоровья

Рязанский гарнизонный военный госпиталь отметил 85-ю годовщину со дня создания

За годы его существования в госпитале медицинскую помощь получили более 700 тысяч больных и раненых, амбулаторно принято около 2 миллионов пациентов. Такие данные прозвучали на торжественном собрании сотрудников лечебного учреждения, прошедшем в Рязанском дворце молодежи.

По словам начальника госпиталя, подполковника медицинской службы Михаила Громова, сегодня в лечебном учреждении трудится около 500 специалистов.

– С кадрами у нас проблем нет, – говорит Михаил Громов. – На должности медицинских сестер и врачебного состава соискатели принимаются по конкурсу. Наш госпиталь обслуживает военнослужащих Рязанской области, а также части, расположенные в Московской и Тамбовской областях. У нас имеется все необходимое оборудование и медикаменты для оказания экстренной и плановой медицинской помощи. Тех, кому необходимо повысить квалификацию, мы направляем на учебу. Прислушиваемся и к советам наших ветеранов.

На торжества пришли бывшие начальники госпиталя Геннадий Евгеньевич Беляков и Леонид Александрович Сакс, кстати, до сих пор успешно работающий в здравоохранении, один из ведущих хирургов-ортопедов региона.

– С 1989 года я служил в госпитале начальником медицинской части, а с 1994-го по 2001 год был переведен на должность начальника госпиталя, – говорит Леонид Александрович Сакс. – В эту пору госпиталь достиг пика своего развития. Мне удалось тогда использовать административный ресурс министра обороны России Павла Грачева, за счет чего мы увеличили численность обслуживающего персонала в два раза. Кроме 395-го военного госпиталя у нас была отдельная 80-я гарнизонная поликлиника с большим штатом, выездными бригадами на дом и экстренной помощью. У нас было 34 отделения – кабинеты, охватывающие все направления бесплатной медицинской помощи. Работало около 1 тысячи сотрудников. На одного пациента у нас приходилось два медработника. Качество оказания медицинской помощи было высоким. Мы находились в мировом тренде – узкоспециализированную помощь приблизили к пациенту. Я знаю, что у нас достойные преемники. Госпиталь и сейчас работает так же успешно.

Военных врачей и медсестер в день 85-летия госпиталя пришли поздравить министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, временно исполняющий обязанности начальника гарнизона, начальник РВВДКУ Игорь Бортан, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог, президент регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев России Альберт Слюсарь.

– Позвольте поздравить от всего нашего рязанского здравоохранения вас с этим большим юбилеем, – сказал, обращаясь к сотрудникам госпиталя, министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. – Я знаю, какие профессиональные кадры работают в вашем госпитале, но, тем не менее, хочу пожелать вам дальнейшего развития. Я хочу, чтобы сбылась ваша мечта, чтобы вам построили новое здание, в котором будет лифт и вам будет легче работать. Я желаю вам новых высоких технологий и передовых методик лечения наших пациентов. Как гражданин, я хотел бы, чтобы было как можно меньше молодых ребят, поступающих в наш госпиталь с заболеваниями.

Кстати, в госпитале не только лечат, но и активно занимаются профилактикой. На каждом приеме пациентам рассказывают о необходимости больше двигаться и правильно питаться. Делятся и другими секретами здоровья.