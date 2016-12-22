Выборы и деньги

Как кандидатами расходуются предусмотренные законом средства

Состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Рязанской области. Основные вопросы повестки дня – финансовые. Подготовка и проведение выборов требуют денег – как бюджетных, так и спонсорских. При этом и поступление, и расходование средств строго регламентируются законодательством. Все ли соблюдают закон?

Сразу четыре вопроса повестки дня заседания облизбиркома были посвящены состоявшимся в сентябре этого года выборам в Государственную Думу РФ и, по одному из округов, в региональный парламент. Речь шла о контроле за целевым использованием бюджетных средств и проверке итоговой финансовой отчетности политических партий и кандидатов в депутаты.

Более 60 миллионов рублей поступило от пожертвователей в избирательные фонды региональных отделений политических партий и кандидатов при проведении выборов в Госдуму. И тут впервые в истории области случился казус. По округу

№157 баллотировался Александр Самохин. Избирательный счет у него – нулевой. Закон требует предоставить итоговую финансовую отчетность даже в этом случае. Как отмечено на заседании облизбиркома, Самохиным этого сделано не было. Председатель Рязоблизбиркома Владимир Грачев подчеркнул, что на его памяти это первый такой случай. По словам заместителя председателя облизбиркома Дмитрия Бокова, для поисков Самохина после выборов пришлось даже обращаться в органы внутренних дел. Впрочем, этот случай – исключение из правил. В целом же у политиков состояние дел с финансами удовлетворительное. В ходе проверок итоговых финансовых отчетов выявлялись недостатки при оформлении документов, которые носили технический характер и не повлияли на общую сумму расходов средств избирательных фондов.

А как обстоят дела с государственными деньгами? Из федерального бюджета региону на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы было выделено более 74 миллионов рублей. Как подчеркнул заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Д.А. Боков, заранее была проведена учеба бухгалтеров территориальных избирательных комиссий. Это дало свои плоды. При проверке целевого использования федеральных средств серьезных нарушений не выявлено, технические – устранены оперативно.

На заседании приводились и другие цифры. На подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу

№16 из регионального бюджета было выделено более 2 миллионов рублей. Еще два с лишним миллиона рублей поступило от пожертвователей в избирательные фонды кандидатов. При проверках целевого использования бюджетных средств и итоговых финансовых отчетов кандидатов серьезных огрехов не замечено.

Один из вопросов повестки дня касался результатов учета эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в облдуме, в ноябре этого года. Заместитель председателя облизбиркома Д.А. Боков отметил, что в радиоэфире никаких нарушений законодательства не обнаружено. Что касается телеэфира, то там часто возникают технические сложности с учетом положенного партиям времени. В частности, одной из партий, представленных в облдуме, в ноябре недодано 5 минут 13 секунд телеэфира. Долг этот обл­избирком постановил вернуть этой партии в декабре.

На заседании облизбиркома прошло также обсуждение итогов проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных в области, за III квартал 2016 года. Всего на Рязанщине зарегистрировано 57 региональных отделений политических партий. Согласно информации облизбиркома, 44 из них представили «нулевые» отчеты. Движение средств зафиксировано всего у семи отделений. При этом шесть региональных отделений соответствующие отчеты вообще не представили, и по этому факту информация направлена в управление Минюста РФ по Рязанской области.