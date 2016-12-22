С любовью к людям и цветам

Работники загсов вместе с горожанами переживают самые важные события в их жизни, а завтра и у них – праздник

Марина Викторовна Юдич и ее сотрудники работают с миллионами, но не денег, а актов, справок и свидетельств. В отделе накопления, хранения главного управления ЗАГС Рязанской области находится более 6 млн. актовых записей с 1918 года по настоящее время. В отдел обращаются граждане Рязани и районов области, исполняются запросы органов внутренних дел, суда, следствия и дознания, службы судебных приставов, Пенсионного фонда.

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Все документы систематизированы в картотеки, алфавитные журналы. Около 25% документов переведено в электронный вид. Архивный фонд расположен в пяти хранилищах, оснащенных передвижными металлическими стеллажами. Фонд включает в себя волостные книги первой половины XX века. Сотрудники архива занимаются их реставрацией и хранением. Для использования документов за пределами Российской Федерации в архивном отделе легализуют свидетельства путем проставления штампа «апостиль».

На первый взгляд, труд начальника отдела Марины Викторовны и ее сотрудниц может показаться скучным: он связан с бумагами; но и с людьми тоже. И, как любая работа, связанная с людьми, эта имеет свою изюминку.

– Я привыкла к своим обязанностям, знаю их «от» и «до» и получаю большое удовольствие от того, что могу грамотно и квалифицированно проконсультировать граждан и помочь им в вопросах с документами, – говорит Марина Викторовна.

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Когда в кабинет к начальнику территориального отдела ЗАГС №1 Елене Николаевне Коченовой заходит бабушка или молодая пара, она думает: «Как бы я хотела, чтобы в подобной ситуации отнеслись к моим родственникам?» И начинает работу по запросу. Эта простая истина очень помогает в общении с людьми, ведь в загсе №1 оказывают большое количество услуг: государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, смерти , выдачу повторных свидетельств (справок), внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния, истребование личных документов с территории иностранных государств.

Четкого разделения обязанностей в загсе №1 нет. Пять сотрудниц знают работу по всем направлениям. Это помогает разгрузить очереди, которые порой возникают.

– Мы работаем с большим количеством людей, у которых разный характер, возраст, настроение, поэтому основополагающим в нашей работе являются терпение и любовь к ближним, как бы банально это ни звучало, – говорит Елена Николаевна.

Порой работникам загса приходится быть и психологами, особенно в случаях развода молодых пар.

– Очень часто у молодежи срабатывает эгоизм: поженились и после первой же ссоры разбежались: никто не хочет идти на уступки, делать первый шаг. Грустно становится, когда ребята приходят за разводом через месяц после свадьбы, у меня еще в памяти в ярких красках жива картинка, как они, счастливые, на лимузине приехали регистрироваться, а они уже собрались расставаться. Но я просто так не отступаю, всегда стараюсь помирить молодых, порой получается, – говорит Елена Николаевна.

В этом году загсом №1 зарегистрировано около 1090 браков и 780 разводов.

Суббота – самый любимый день у сотрудников заг­са, так как посвящен торжественной регистрации брака. За время работы сотрудники загса видели многое: и невесту на строительном кране, и гостей с саблями, и готическую свадьбу в черных нарядах. Все пары разные, поэтому каждой Елена Николаевна старается сказать что-то особенное. К церемониям сотрудницы загса готовятся, как к празднику: делают прически, макияж, надевают самые красивые платья, создают уют в зале с помощью свечей и живых цветов. Но самые главные украшения стоят в коридоре – это гигант­ские комнатные растения трехметровой высоты. На вопрос, как удалось вырастить такую красоту, которой любой ботанический сад позавидует, работники загса отвечают просто: эти растения от любви стали такими высокими и красивыми.