С любовью к людям и цветам

Областная общественно-политическая газета
20:09 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани отметили День энергетика В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязани сгорел автомобиль Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеРязанская облдума завершила осеннюю сессию В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее
Главная страница / Новости Рязани и области
17.12.2016
Просмотров: 393
№236 (5277) |
Первая полоса
Общество
Версия для печати

С любовью к людям и цветам

Работники загсов вместе с горожанами переживают самые важные события в их жизни, а завтра и у них – праздник
Автор фото: Дмитрий Осинин | С любовью к людям и цветам
Фото: Дмитрий Осинин.

Марина Викторовна Юдич и ее сотрудники работают с миллионами, но не денег, а актов, справок и свидетельств. В отделе накопления, хранения главного управления ЗАГС Рязанской области находится более 6 млн. актовых записей с 1918 года по настоящее время. В отдел обращаются граждане Рязани и районов области, исполняются запросы органов внутренних дел, суда, следствия и дознания, службы судебных приставов, Пенсионного фонда.

***

Все документы систематизированы в картотеки, алфавитные журналы. Около 25% документов переведено в электронный вид. Архивный фонд расположен в пяти хранилищах, оснащенных передвижными металлическими стеллажами. Фонд включает в себя волостные книги первой половины XX века. Сотрудники архива занимаются их реставрацией и хранением. Для использования документов за пределами Российской Федерации в архивном отделе легализуют свидетельства путем проставления штампа «апостиль».

На первый взгляд, труд начальника отдела Марины Викторовны и ее сотрудниц может показаться скучным: он связан с бумагами; но и с людьми тоже. И, как любая работа, связанная с людьми, эта имеет свою изюминку.

– Я привыкла к своим обязанностям, знаю их «от» и «до» и получаю большое удовольствие от того, что могу грамотно и квалифицированно проконсультировать граждан и помочь им в вопросах с документами, – говорит Марина Викторовна.

***

Когда в кабинет к начальнику территориального отдела ЗАГС №1 Елене Николаевне Коченовой заходит бабушка или молодая пара, она думает: «Как бы я хотела, чтобы в подобной ситуации отнеслись к моим родственникам?» И начинает работу по запросу. Эта простая истина очень помогает в общении с людьми, ведь в загсе №1 оказывают большое количество услуг: государственную регистрацию рождения,  заключения брака,  расторжения брака,  усыновления (удочерения),  установления отцовства,  смерти , выдачу повторных свидетельств (справок), внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния, истребование личных документов с территории иностранных государств.

Четкого разделения обязанностей в загсе №1 нет. Пять сотрудниц знают работу по всем направлениям. Это помогает разгрузить очереди, которые порой возникают.

– Мы работаем с большим количеством людей, у которых разный характер, возраст, настроение, поэтому основополагающим в нашей работе являются терпение и любовь к ближним, как бы банально это ни звучало, – говорит Елена Николаевна.

Порой работникам загса приходится быть и психологами, особенно в случаях развода молодых пар.

– Очень часто у молодежи срабатывает эгоизм: поженились и после первой же ссоры разбежались: никто не хочет идти на уступки, делать первый шаг. Грустно становится, когда ребята приходят за разводом через месяц после свадьбы, у меня еще в памяти в ярких красках жива картинка, как они, счастливые, на лимузине приехали регистрироваться, а они уже собрались расставаться. Но я просто так не отступаю, всегда стараюсь помирить молодых, порой получается, – говорит Елена Николаевна.

В этом году загсом №1 зарегистрировано около 1090 браков и 780 разводов.

Суббота – самый любимый день у сотрудников заг­са, так как посвящен торжественной регистрации брака. За время работы сотрудники загса видели многое: и невесту на строительном кране, и гостей с саблями, и готическую свадьбу в черных нарядах. Все пары разные, поэтому каждой Елена Николаевна старается сказать что-то особенное. К церемониям сотрудницы загса готовятся, как к празднику: делают прически, макияж, надевают самые красивые платья, создают уют в зале с помощью свечей и живых цветов. Но самые главные украшения стоят в коридоре – это гигант­ские комнатные растения трехметровой высоты. На вопрос, как удалось вырастить такую красоту, которой любой ботанический сад позавидует, работники загса отвечают просто: эти растения от любви стали такими высокими и красивыми.

Статья опубликована в номере 236 (5277) от 17 декабря 2016 года
Отвечать на запросы общества
Совет муниципальных образований стал эффективным инструментом взаимодействия органов власти
Светлана Максимова
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Вести районов
Вести районов
АПК
Селу помогут по-новому
О состоянии и перспективах АПК региона говорили в областной Думе
Татьяна Железнова
Общество
Живой интерес к истории
В городах и районах области будут созданы местные отделения Российского военно-исторического общества
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Деньги любят счет
Создан совет контрольно-счетных органов Рязанской области
Юрий Евстифеев
Общество
Дворы, дороги, дома
Их ремонт и реконструкция должны находиться под контролем общественности
По материалам официального сайта Правительства области
Дата
На страже здоровья
Рязанский гарнизонный военный госпиталь отметил 85-ю годовщину со дня создания
Вячеслав Астафьев
Память
От поколения – поколению
Школьники из движения «Юнармия» собрали сведения о своих земляках – участниках Великой Отечественной войны
Татьяна Клемешева
Память
Рязань сражалась за Победу
Об участии земляков в контрнаступлении советских войск под Москвой говорили на научно-практической конференции в Доме общественных организаций
Вячеслав Астафьев
АПК
Вести АПК
Авторская колонка
Страна, куда хочется вернуться
Людмила Иванова
Культура
Там, где кончается слово
Завершается год, проходивший в музыкальном мире под знаком двух великих имен – С. Прокофьева и Д. Шостаковича
Культура
От идеи до премьеры – всего три дня
В Клепиковском районе завершилась очередная смена межрегионального кинолагеря «Лучкино»
Собственная информация
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru