Областная общественно-политическая газета
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17.12.2016
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№236 (5277) |
Первая полоса
Власть
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Отвечать на запросы общества

Совет муниципальных образований стал эффективным инструментом взаимодействия органов власти

В Шилове прошел X съезд Совета муниципальных образований области. В работе съезда приняли участие губернатор Олег Ковалев, руководители региональных министерств, представители правительства области, главы муниципальных образований. На пленарное заседание съезда зарегистрировалось 268 делегатов.

Выступая перед делегатами, глава региона отметил, что уходящий 2016 год был непростым, но «с трудностями мы справились». Он подчеркнул, что удалось сохранить промышленный потенциал, обеспечить развитие аграрного сектора, пищевой и перерабатывающей промышленности. Губернатор привел пример: за 9 месяцев текущего года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в сфере обрабатывающих производств составил более 175 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом при активном участии региона ряд важнейших предприятий был поддер­жан на федеральном уровне. В частности, завод «Саста» получил 1,2 миллиарда рублей на реализацию инвестпроекта, который позволит создать самостоятельное станкостроительное подразделение, работающее на современном высокоточном оборудовании и выпускающее продукцию, востребованную оборонным комплексом страны. Вывод предприятия на полную мощность планируется в будущем году. При поддержке правительства области льготные займы получили такие предприятия, как «Русская кожа» (около 190 миллионов рублей), «Вакуумные технологии» (более 117 миллионов рублей), получил поддержку Рязанский станкозавод.

– Мы возобновили работу станкозавода, он получил поддержку в сумме 500 миллионов рублей на создание технологических цепочек, – отметил Олег Ковалев.

Среди достижений уходящего года губернатор назвал поддержку в объеме 60 миллионов рублей 16 проектов малых предприятий, работающих в научно-технической сфере. Ряд предприятий оборонного комплекса – Рязанский приборный завод, завод «Красное знамя», «360-й авиаремонтный завод», «Глобус» – получил федеральную поддержку в сумме около 4 миллиардов рублей на укрепление своей производственной базы.

– Все это дает свои результаты и отражается на наращивании производства, на повышении качества и конкурентоспособности продукции, создании высокотехнологичных рабочих мест, – сказал губернатор.

Глава региона отметил достижения агропромышленного комплекса этого года, успешное выполнение регионом всех федеральных программ, хорошую работу органов муниципальных властей на местах

– Именно вы знаете проблемы своих населенных пунктов, работаете с жителями, отвечаете делами на запросы общества, – обратился к представителям муниципалитетов губернатор.

Глава региона вручил Знаки губернатора «За усердие», почетные грамоты и подарки главам муниципальных образований области.

Участников съезда приветствовал председатель областной Думы Аркадий Фомин. Он отметил, что Совет муниципальных образований стал эффективным инструментом взаимодействия муниципальных и региональных органов власти, активно участвует в выработке правовых основ местного самоуправления, решений по самым значимым для местного самоуправления задачам.

Съезд обсудил отчет председателя Совета о работе в 2016 году, определил приоритетные направления работы на 2017 год.

Статья опубликована в номере 236 (5277) от 17 декабря 2016 года
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