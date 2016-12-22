Вести районов

САСОВО. ООО «Сотницынский сахарный завод» завершил переработку сахарной свеклы урожая этого года. В текущем году поставку свекловичного сырья осуществляли сельхозтоваропроизводители Сасовского, Ухоловского, Ряжского и Шацкого районов. В итоге сахарный завод переработал 175 тыс. тонн свеклы (в зачетном весе), что на 31,4 тыс. тонн превышает уровень прошлого года. Выпуск сахара составил 22,7 тыс. тонн, или 105,8% к прошлому году.

САРАИ. В муниципалитете побывал начальник отдела военного комиссариата Рязанской области Ухоловского, Сапожковского и Сараевского районов Эдуард Демочкин и посетил колледж и две школы. Эдуард Николаевич рассказал юношам и девушкам об обучении в военном училище, службе в Вооруженных силах РФ, престиже профессии военного. Он также напомнил о необходимости выполнения призывных мероприятий и недопустимости уклонения от них.

ШИЛОВО. Сотрудники Шелуховского лесничества совместно с арендатором лесных участков ООО «Ока-Хольц» провели субботник по уборке свалок бытовых и строительных отходов на арендованной территории государственного лесного фонда. Были ликвидированы навалы мусора в Кирицком участковом лесничестве на площади 0,2 гектара, восстановлена первозданная чистота лесных участков.

РЯЖСК. Районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и специалисты Ряжского комплексного центра социального обслуживания провели в райцентре семинар, где были рассмотрены актуальные для граждан пожилого возраста вопросы, касающиеся предоставления различных мер социальной поддержки, инновационных технологий работы с пожилыми людьми, реализованны в муниципалитете.

Наибольший интерес и оживленную дискуссию вызвала информация о деятельности «Университета третьего возраста», в частности, работа таких его факультетов, как «Информационные технологии» и «Культурно-досуговая деятельность».

ЕРМИШЬ. Прошел финал районного конкурса «Радуга проектов». В нем приняли участие школьники, воспитанники Центра развития творчества детей и юношества. Ребята состязались в трех номинациях. Победителем в номинации «Информационный проект» стал Даниил Мантров (Ермишинская школа). В номинации «Исследовательский проект» в первой возрастной категории победили Роман Звягин и Виталий Кудряшов (Ермишинская школа), во второй – Дарья Горелова (Нарминская школа). В номинации «Прикладной проект» первое место заняла Мария Секретарева (Центр развития творчества детей и юношества).

СКОПИН. Предновогодний флешмоб для сотрудников и всех желающих прошел у здания администрации района. Когда Дед Мороз по доброй традиции воскликнул: «Елочка, зажгись!», площадь буквально засияла: переливались на фоне ослепительно белого снега не только затейливо украшенные елки, но и гирлянды, изящные дождики-сосульки (кстати, нововведение этого года). А затем вечернее небо расцветили огни праздничного фейерверка.

ЗАХАРОВО. В Захаровской детской школе искусств провели день открытых дверей. Сначала в гости пожаловали первоклашки средней школы №1 райцентра, а чуть позже здесь побывали воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада. Скрипачка Даша Барашкина, гитаристки Лена Муровцева и Даша Мирошкина сыграли известные мелодии из фильмов, Алена Борисова, Данила Голубкин, исполняя песни из кино- и мультфильмов, продемонстрировали, чему научились на хоровом отделении.

ЧУЧКОВО. Местная футбольная команда «Аврора» заняла 3-е место в финале первенства России по футболу среди девушек 2001 – 2002 годов рождения. Самые результативные игроки команды – Анастасия Тишкова, Екатерина Исаева, Екатерина Душкина, Олеся Кириллова – получили благодарность от министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области и памятные призы.

КОРАБЛИНО. Две школы района получили новые автобусы. Автобус ПАЗ на 22 места, выделенный по областной госпрограмме «Развитие образования на 2014–2025 годы», прибыл в школу №1 райцентра. Он доставляет учеников из Моловки и Бобровинок. Микроавтобус «Газель» на 11 мест выделили Пехлецкой школе для подвоза учеников из Никитина. Он поступил по федеральной программе «Школьный автобус».