В Рязани столкнулись три легковушки

В ДТП пострадали дети

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла в минувшую субботу в два часа дня в Рязани напротив дома №95 по улице Островского. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением своего авто, в результате чего иномарка выехала на полосу встречного движения где столкнулась с автомобилем «Шевроле Лачетти», а тот совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Нива Шевроле».

В результате столкновения, травмы получили два несовершеннолетних ребенка в возрасте 4-х и 3-х лет. Для оказания медицинской помощи они доставлялись в больницу. В момент ДТП дети были пристегнуты с помощью детских удерживающих устройств.