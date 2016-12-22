Ночью с улиц Рязани вывезли более 1000 кубометров снега

По информации сайта администрации города, в ночь с 18 на 19 декабря 78 единиц спецтехники очищали проезжую часть на улицах Зубковой, Полонского, Свободы, Соборной, пл. Театральная и Ленина. Всего было вывезено 1 194 кубометра снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 4 трактора, 4 трактора погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.