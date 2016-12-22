За выходные в Рязани из незаконного оборота было изъято более 350 литров спиртного

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции в ходе рейдов за минувшие выходные выявили в Рязани 8 нарушений правил реализации алкогольной продукции. Нарушения были пресечены в двух кафе, расположенных на улицах Интернациональной и Октябрьской.

Также нарушения были выявлены в торговых палатках, расположенных на улицах Дзержинского, Березовой, Островского, 2-я линия и Щорса.

Всего из незаконного оборота изъято 354 литра спиртного.