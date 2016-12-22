В Рязани спортсмены воздушно-десантных войск России разыграли Кубок командующего ВДВ по боксу

Турнир на кубок командующего воздушно-десантными войсками проводится с 1943 года. За свою историю турнир несколько раз менял название и проходил на территории разных частей и соединений ВДВ. В 2014 году командующий ВДВ принял решение проводить соревнования в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

На III всероссийский турнир по боксу класса «А», Кубок командующего Воздушно-десантными войсками, со всех частей и соединений ВДВ прибыли почти 100 участников из 13 команд. Класс «А» предусматривает присвоение победителям почетного звания «Мастер спорта России». Конкуренция высочайшая – в заявочном списке 25 мастеров спорта и 48 кандидатов в мастера спорта России.

По традиции соревнования на Кубок командующего проводятся как большой спортивный праздник. На открытие прибыли Олимпийские чемпионы по боксу Александр Лебзяк и Вячеслав Яновский, участник олимпиады Владимир Ерещенко, председатель Комитета по обороне Государственной Думы, Герой России Владимир Шаманов, командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Турнир в Рязани проводился по олимпийской системе. Спортсмены разыграли не только личное, но и командное первенство. Боксерам, приехавшим со всей страны в РВВДКУ, было несколько неуютно, поскольку команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища шесть лет (2009 – 2012, 2014 и 2015 год) становилась победителем турнира. То, что курсанты училища вышли на ринг побеждать, стало ясно перед проведением финальных боев. В пяти весовых категориях из семи рязанцы стали финалистами. На трибунах в спортзале им обеспечили мощную поддержку сослуживцы.

В итоге победу одержали Павел Никонов (до 60 килограммов), Алексан Кулиев (до 75 килограммов), Иван Сагайдак (до 91 килограмма), Сергей Канашев (свыше 91 килограмма). Серебряная медаль у Артема Мохова и Максима Максюты. Бронзовую награду завоевали Алексей Москвин, Василий Темнов, Иван Глушков, Дмитрий Маруткин. Все – РВВДКУ. В командном зачете вновь победили спортсмены Рязанского воздушно – десантного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.