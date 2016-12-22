За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области выявили 20 нетрезвых водителей

Профилактический рейд ГИБДД, направленный на выявление водителей, севших за руль в состоянии опьянения, прошел в Рязанской области.

За последний рабочий день и минувшие выходные на дорогах области в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции выявили 20 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Один человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 6 водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.