Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области получил благодарности

Центр общественного контроля в сфере ЖКХ подвел итоги работы. За прошедший 2016 год центр стал инициатором и организатором 42 семинаров, совещаний, «круглых столов», встреч с жилищным активом региона, вебинаров по самым актуальным темам. Занятия, в которых могли принять участие все желающие, были посвящены капитальному ремонту многоквартирных домов, управлению домами, развитию общественного контроля. Семинары проводились как в Рязани, так и в муниципалитетах области. Центр регулярно выполнял мониторинг реализации программ переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта, благоустройства придомовых территорий, внедрения информационной системы «ГИС ЖКХ». Работа центра получила высокую оценку Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Его руководитель Ольга Каркина получила благодарственное письмо за эффективную реализацию федерального проекта «Школа грамотного потребителя» и достижение высоких результатов в 2016 году, журналист газеты «Рязанские ведомости», член координационного совета центра Светлана Максимова – благодарственное письмо за большой личный вклад в развитие общественного контроля в сфере ЖКХ на территории Рязанской области.