Рязанец Дмитрий Андрейкин стал чемпионом Европы по шахматам

Россиянин Дмитрий Андрейкин стал победителем чемпионата Европы по блицу в Таллине. На его счету 22 очка после 26 туров. Второе место занял азербайджанец Рауф Мамедов (20,5), тройку замкнул Сергей Жигалко из Белоруссии (19,5). Ранее чемпионом по быстрым шахматам стал также россиянин - Александр Рязанцев.

Скупые строчки информагентств страны в минувшие выходные возвестили миру о том, что шахматной становится теперь и Рязань. Здесь пока не проводятся крупные международные шахматные турниры, но уже всем известно, что рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин – теперь сильнейший в Европе.

Учился он в 69-й рязанской школе и в шахматы начал играть в глубоком детстве. В 2001 году, когда ему было всего 11 лет, на турнире в Смоленске стал чемпионом России среди юношей до 14 лет, а в 2009 и 2010 годах выиграл юниорский чемпионат страны. Становился многократным призером крупных международных турниров. В 2010 году выиграл чемпионат мира среди юниоров. В 2012 году – чемпион России, в 2013-м – финалист кубка мира ФИДЕ и в составе сборной России бронзовый призер командного чемпионата Европы. В 2016 году в составе команды «Алкалоид» Дмитрий Андрейкин стал победителем чемпионата Европы по шахматам среди клубов. Его рейтинг на январь 2016 года – 23-е место в мире и 6-е место в России. На сентябрь 2016 года Андрейкин является 25-м в рейтинге ФИДЕ.

Дмитрий считает, что качественный переход во взрослые шахматы случился после его переезда из Рязани в Саратов в 2007 году. Он поступил в Саратовский государственный социально-экономический университет и начал играть за команду вуза в клубном чемпионате России.

Дмитрий Андрейкин вместе с семьей, которой обзавелся в Саратове, вернулся на родину и проживает в Рязани. Это значит, что теперь развитию шахмат в регионе будет дан новый мощный импульс. Да и дома, как говорится, уютнее, а совершать новые «громкие» победы в мировых шахматах Дмитрию будут помогать родные стены.

С успехом Дмитрия Андрейкина поздравляют министерство молодежной политики, физической культуры и спорта, управление по развитию физической культуры и массового спорта администрации Рязани, а также рязанские любители шахмат и желают новых побед.