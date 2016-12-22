Рязанец Дмитрий Андрейкин стал чемпионом Европы по шахматам

Областная общественно-политическая газета
20:05 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязани отметили День энергетика О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязани сгорел автомобиль В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеСотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Рязанская облдума завершила осеннюю сессию На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали
Главная страница / Новости Рязани и области
19.12.2016
Просмотров: 188
Спорт
Версия для печати

Рязанец Дмитрий Андрейкин стал чемпионом Европы по шахматам

Россиянин Дмитрий Андрейкин стал победителем чемпионата Европы по блицу в Таллине. На его счету 22 очка после 26 туров. Второе место занял азербайджанец Рауф Мамедов (20,5), тройку замкнул Сергей Жигалко из Белоруссии (19,5). Ранее чемпионом по быстрым шахматам стал также россиянин - Александр Рязанцев.

Скупые строчки информагентств страны в минувшие выходные возвестили миру о том, что шахматной становится теперь и Рязань. Здесь пока не проводятся крупные международные шахматные турниры, но уже всем известно, что рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин – теперь сильнейший в Европе.

Учился он в 69-й рязанской школе и в шахматы начал играть в глубоком детстве. В 2001 году, когда ему было всего 11 лет, на турнире в Смоленске стал чемпионом России среди юношей до 14 лет, а в 2009 и 2010 годах выиграл юниорский чемпионат страны. Становился многократным призером крупных международных турниров. В 2010 году выиграл чемпионат мира среди юниоров. В 2012 году – чемпион России, в 2013-м – финалист кубка мира ФИДЕ и в составе сборной России бронзовый призер командного чемпионата Европы. В 2016 году в составе команды «Алкалоид» Дмитрий Андрейкин стал победителем чемпионата Европы по шахматам среди клубов. Его рейтинг на январь 2016 года – 23-е место в мире и 6-е место в России. На сентябрь 2016 года Андрейкин является 25-м в рейтинге ФИДЕ.

Дмитрий считает, что качественный переход во взрослые шахматы случился после его переезда из Рязани в Саратов в 2007 году. Он поступил в Саратовский государственный социально-экономический университет и начал играть за команду вуза в клубном чемпионате России.

Дмитрий Андрейкин вместе с семьей, которой обзавелся в Саратове, вернулся на родину и проживает в Рязани. Это значит, что теперь развитию шахмат в регионе будет дан новый мощный импульс. Да и дома, как говорится, уютнее, а совершать новые «громкие» победы в мировых шахматах Дмитрию будут помогать родные стены.

С успехом Дмитрия Андрейкина поздравляют министерство молодежной политики, физической культуры и спорта, управление по развитию физической культуры и массового спорта администрации Рязани, а также рязанские любители шахмат и желают новых побед.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:14
Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года
18:58
Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде
18:56
В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона
18:47
Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора
18:27
С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее
18:23
Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната
18:22
В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города
17:47
Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»
17:46
Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства
17:44
В Рязани отметили День энергетика
16:15
В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет
15:59
В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий
15:56
В Рязани для «Театральной России» ищут новое место
15:55
Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм
15:49
Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина
15:49
На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали
15:40
Рязанская облдума завершила осеннюю сессию
15:32
О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли
15:12
В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну
14:33
Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты»
13:58
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
13:54
В Рязани сгорел автомобиль
12:46
Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства
12:26
В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
12:20
Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию
12:11
В Рязанской области сгорел дом и хозпостройка
12:05
Жители ряда домов Рязани остались без холодной воды
11:53
Школьникам Рязани перед новогодними каникулами напомнят о правилах поведения на железной дороге
11:52
За ночь с улиц Рязани вывезли более 1500 кубометров снега
11:42
Рязанские студенты засветились на региональном фестивале
11:25
Движение по проезжей части по ул. Свободы в Рязани (в районе РГУ) полностью восстановят в течение дня
10:36
В Рязани полицейские раскрыли кражу
10:29
За сутки в Рязанской области произошло 36 ДТП
10:28
В Рязанской области «ГАЗ» столкнулся с иномаркой
10:18
За 11 месяцев сотрудники правоохранительных органов Рязанской области допустили более 10 тысяч нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях
09:59
Два пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области
09:24
За сутки в Рязанской области зафиксировали 21 преступление и происшествие
09:02
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем энергетика
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru