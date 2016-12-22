3 пожарных автомобиля тушили дачный дом в Рязанской области

По информации сайта главного управления МЧС России по области, вчера в 21.18 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. В пожаре деревянный дачный дом с мансардой был полностью уничтожен огнем. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.