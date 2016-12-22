«Feelin`s» выступят в Рязани с новым концертом
В среду, 21 декабря, в рязанском кафе «Фонтан» пройдет большой праздничный концерт группы «Feelin`s» и Оксаны Алешиной. Музыканты выступят с новогодней программой «Let it Snow!»
В программе сочный джаз, искрящийся соул, лучшие песни из репертуара группы. Украсят вечер любимые рождественские композиции и новогодние мелодии.
Гостей вечера ждет сюрприз: несколько композиций «Feelin`s» исполнит с вокалистом Сергеем Гриматиным, ведущим передачи «Рязанский креатив» на Радио России.
На сцену выйдут:
Геннадий Филин – клавишные инструменты, руководитель группы;
Сергей Долгишев – саксофон;
Вячеслав Сергеев – барабаны;
Константин Панкратов – бас-гитара;
Оксана Алешина – вокал,
Сергей Гриматин – вокал.
Начало концерта в 20.00.
22 декабря 2016