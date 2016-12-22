«Feelin`s» выступят в Рязани с новым концертом

В среду, 21 декабря, в рязанском кафе «Фонтан» пройдет большой праздничный концерт группы «Feelin`s» и Оксаны Алешиной. Музыканты выступят с новогодней программой «Let it Snow!»

В программе сочный джаз, искрящийся соул, лучшие песни из репертуара группы. Украсят вечер любимые рождественские композиции и новогодние мелодии.

Гостей вечера ждет сюрприз: несколько композиций «Feelin`s» исполнит с вокалистом Сергеем Гриматиным, ведущим передачи «Рязанский креатив» на Радио России.

На сцену выйдут:

Геннадий Филин – клавишные инструменты, руководитель группы;

Сергей Долгишев – саксофон;

Вячеслав Сергеев – барабаны;

Константин Панкратов – бас-гитара;

Оксана Алешина – вокал,

Сергей Гриматин – вокал.

Начало концерта в 20.00.