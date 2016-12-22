Более 450 Дедов Морозов и Снегурочек в минувшую субботу прошли по Первомайскому проспекту в Рязани

Они устроили флешмоб на площади перед МКЦ и зажгли главную елку города, открыв праздничную предновогоднюю декаду.

Взбодрившись песнями и хороводами, веселые персонажи новогодних праздников выстроились в колонну, а их предводитель – Дед Мороз из Театра на Соборной – занял свое место в белом лимузине «Экскалибур Фантом». Вместе с ним процессию возглавили Снегурочка и Январек.

Под радостные крики и приветствия горожан нарядная процессия двинулась от второго Школьного переулка к площади Победы.

На площади перед МКЦ колонну Дедов Морозов и Снегурочек встречал символ Нового года – петух, и по взмаху его крыльев несколько сотен участников шествия начали «зажигать» под ритмичную музыку. Танцы сменились поздравлениями. Успехов, счастья, радости рязанцам пожелала заместитель главы администрации города Лариса Крохалева. Новогодняя ель засверкала огнями, и собравшиеся на площади пустились в хоровод, дружно провожая Год старый.