На сцене Рязанской филармонии выступил Игнат Солженицын

Сын писателя Александра Солженицына исполнил для рязанцев шесть прелюдий Р. Мучинского, Сонату №9 си-мажор Ф. Шуберта, две пьесы из цикла «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» О. Мессиана, Сонату №15 ре-мажор Л. Бетховена.

Игнат Солженицын – лауреат премии Avery Fisher, известен как один из наиболее выдающихся современных музыкантов, успешно совмещающих карьеру дирижера и пианиста. С 1997 года – художественный руководитель и главный дирижер Камерного оркестра Филадельфии, профессор Филадельфийской консерватории (Curtis Institute of Music) по классу фортепиано, а также главный приглашенный дирижер Московского симфонического оркестра.

Родился в Москве в семье Александра Солженицына, русского писателя, публициста, общественного деятеля, обладателя Нобелевской премии по литературе (1970). Игнату было всего полтора года, когда семья Солженицыных отправилась в вынужденное 18-летнее изгнание. Сначала в Европу, затем в Америку.

По признанию самого маэстро, первым сильным музыкальным впечатлением в его жизни была Пятая симфония Д.Шостаковича. Он услышал ее на концерте в 9-летнем возрасте. После этого он стал заниматься музыкой серьезно. Первый публичный концерт Игнат Солженицын дал в 10 лет. Особую роль в его судьбе сыграл Мстислав Ростропович, еще в юности заметивший в нем талант музыканта. В возрасте 14 лет Игната отправили заниматься музыкой в Лондон. Музыкальное образование он продолжил в Филадельфийском Кертис-Институте, окончив его в 1995 году по двум специальностям – пианиста и дирижера. Дирижированию также учился у немецкого профессора Отто-Вернера Мюллера.

– Мы знали, что Игнат Солженицын – сын известного писателя и выдающийся музыкант, поэтому нас со свекровью, в первую очередь, заинтересовала личность музыканта. Но и программа была довольно интересная, мы очень любим Шуберта и Бетховена, поэтому с удовольствием послушали их произведения вживую, – говорит Екатерина Есенина. – Мы очень рады, что Игнат Солженицын не забывает свою родину и приезжает к нам с концертами. Надеюсь, в следующий раз он приедет в Рязань с более обширной программой и выступит совместно с симфоническим оркестром.