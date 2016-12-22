Полицейские в Рязани изъяли партию синтетических наркотиков

По информации сайта УМВД России по области, в ходе мониторинга материалов Интернета полицейские «вышли» на двух молодых рязанцев – 23-летнего парня и 20-летнюю девушку, которые решили организовать сбыт наркотических средств. Молодых людей задержали как раз тогда, когда они вышли, чтобы сделать первые тайники с наркотиками. При личном досмотре у злоумышленников и по месту их жительства сотрудники полиции обнаружили более 116 граммов сильнодействующего синтетического наркотика.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20-ти лет.