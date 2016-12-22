В Рязани прошла акция «Чистые стены»

Молодежные активисты вместе с сотрудниками полиции закрасили на стенах домов в Рязани надписи, оставленные распространителями наркотиков. Как сообщает сайт УМВД России по области, организатором акции при поддержке УМВД России по Рязанской области выступил Центр профилактики асоциальных явлений города Рязани «Мой выбор». В акции приняли участие полицейские, волонтеры городского антинаркотического отряда «Ради жизни» и учащиеся школы №38 города Рязани. Всего участники закрасили более 20 надписей.