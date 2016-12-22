На ярмарках выходного дня в Рязани реализовали 5,5 тонн овощей и 8,7 тонн яблок и груш

Как сообщает сайт правительства области, в субботу, 17 декабря, на пяти площадказ Рязани прошли ярмарки выходного дня. Торговлю осуществляли 186 товаропроизводителей на 293 местах. В общей сложности было реализовано 10,4 тонны мяса и мясной продукции, 15,5 тонн молока и молочных продуктов, 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 3,7 тонн картофеля, 5,5 тонн овощей, 8,7 тонн яблок и груш. Большой выбор овощей был предложен владельцами личных подсобных хозяйств и дачных участков.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 24 декабря. Они состоятся на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый». В период с 27 по 30 декабря на всех пяти площадках будут организованы предновогодние ярмарки.