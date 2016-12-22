В Рязанской области задержали рецидивиста

Как сообщает пресс-служба УМВД России по области, сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в серии дачных краж.

В полицию обратился 50-летний житель столицы, который приехав проведать свой дачный дом в деревне Деменьшино, обнаружил следы взлома. Выяснилось, что, взломав дверной замок, злоумышленник похитил из жилища бензопилу и электрообогреватель.

Опросив местных жителей, полицейские установили, что к краже может быть причастен 37-летний житель Скопина. Свидетель видел, как мужчина нес по улице часть добычи. Подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Полицейским была известна его внешность, поэтому оперативники по словесному портрету сразу же узнали злоумышленника. Вскоре его разыскали и задержали. Затем нашли похищенное оборудование.

Полицейские предполагают, что задержанный может быть причастен и к другим хищениям. Проводится проверка.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.