За неделю в Рязанской области ликвидировали 22 пожара

По информации сайта главного управления МЧС России по области, с 12 по 18 декабря пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 22 пожара. Спасено 5 человек.

12 декабря из пожара в жилом доме на улице Набережная рабочего поселка Сараи спасли 1 человека. В этот же день пожар произошел в Рязани в жилом доме на проезде Грибоедова. Огнеборцы спасли 4 человек, один пострадал. Мужчину 1973 года рождения с отравлением продуктами горения доставили в БСМП города Рязани. 13 декабря на пожаре в жилом доме на улице Радужная в деревне Серовское Рязанского района погиб хозяин дома 1936 года рождения.

14 декабря во время пожара в жилом доме на улице Зеленая в деревне Жерновки Милославского района погиб мужчина 1955 года рождения, хозяин квартиры 1974 года рождения с ожогами 1 степени был доставлен в центральную районную больницу. 18 декабря на пожаре в бане на улице Молодежная поселка Берестянки города Сасово мужчина 1953 года рождения получил ожоги 2-3 степени кистей рук, от госпитализации отказался.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 1 раз.