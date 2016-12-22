В Ночной хоккейной лиге Рязанской области «Автоимпорт» укрепляет лидерские позиции

В матче очередного тура «Автоимпорт» нанес поражение команде «Сталькомплект» (9:0) и приблизился на расстояние одного очка к шедшему на первом месте касимовскому «Восходу СУ-2». У победителей по три шайбы забросили Сергей Гуров и Сергей Прудников, точными ударами также отметились Игорь Власов, Андрей Андреев и Сергей Ермаков. Третью позицию, уступая «Автоимпорту» два очка, стали делить «Шкода-Рязань» и «Держава». В шестерку сильнейших вошли «Империя» и «Витязь». Перед следующим туром в споре снайперов впереди шел забросивший десять шайб Эдуард Султанаев из «Восхода СУ-2», гонку бомбардиров возглавлял Игорь Власов («Автоимпорт»), набравший семнадцать очков по системе «гол плюс пас». Среди вратарей лучший – Олег Ериков из «Державы».