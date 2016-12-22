В Рязанской области создана ветеранская команда Народной футбольной лиги (НФЛ)

Она образована по типу уже ставшей популярной в России Ночной хоккейной лиги, в которой лучшей в стране считается рязанская. Инициатор создания НФЛ на Рязанщине – Алексей Бушев, ветеран спорта, отвечающий за состояние физической культуры и массового спорта на Ново-Рязанской ТЭЦ, коллектив физкультуры которой – один из лучших в нашей области. В состав ветеранской команды рязанской НФЛ вошли известные игроки Юрий Михайлов, Евгений Мишаков, Александр Соснин, Эдуард Султанаев, Олег и Вадим Забневы, Евгений Шилов, Олег Кондрашов и другие. Своего рода зачетом перед экзаменом – участием в российском первенстве – для них станут игры в турнире, который состоится в воскресенье, 25 декабря, в Рязани, на стадионе «Химик». На старт соревнований выйдут «Ново-Рязанская ТЭЦ», «Ока», «Мечта» и «Энергетик». Первый матч начнется в 10.00.