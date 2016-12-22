Команда ХК «Рязань» осталась в зоне турнира плей-офф чемпионата России, проиграв «Нефтянику» из Альметьевска

В последнем матче очередной домашней серии чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» встретилась с действующим обладателем «Братины» – «Нефтяником» из Альметьевска. Игра в целом была равной, но гости сумели использовать ошибки оборонительной линии хозяев и в итоге добились победы – 3:0. «Рязань» выступала в таком составе: Белов; Филатов – Дубинин, Денежкин – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Манухов, Старцев – Карпов – Рукин; Седунов – Грицких, Ефимов – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Полинин, Лызин – Чванчиков – Кацедым.

Несмотря на поражение «Рязань» осталась в зоне плей-офф. Сейчас она занимает двенадцатое место, из 26 стартовавших. Ближайший матч наша дружина проведет 24 декабря в Пензе против местного «Дизеля», а три очка получит от снявшегося с чемпионата саратовского «Кристалла».