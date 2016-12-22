Стартовал чемпионат Рязанской области по хоккею с шайбой

Участниками очередного областного розыгрыша стали восемь команд – «Авангард» из Хирина и «Поляны» (оба коллектива представляют Рязанский район), «Империя», «Сокол», «Рыбное», «Ижевское» (Спасский район), «Десантное училище» и «ВДВ». В Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», состоялось торжественное открытие. Захватывающей борьбы на льду, дальнейшего повышения мастерства хоккеистам пожелал представитель областного министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Максим Гусев.

Соревновательная программа дня открытия была отмечена блестящей игрой «Империи» и команды «Рыбное», одержавших крупные победы соответственно над хоккеистами из Ижевского (9:3) и «Соколом» (11:1). Накануне «Поляны» уступили «Десантному училищу» – 2:6. Ближайшие матчи состоятся также во Дворце спорта «Олимпийский»: 24 декабря играют «Империя» и «Поляны» (начало – в 9.00), «Рыбное» и «Ижевское (19.00), на следующий день встретятся «Десантное училище» и «ВДВ (9.00), «Авангард» и «Сокол» (9.45).