Сасово Рязанской области оделось в новогодний наряд

Оформление города к новогодним праздникам стало уже традицией. Сасово вновь «надевает» декоративное праздничное «платье», получает дополнительное нарядное освещение, на центральных площадях города устанавливают елки и горки, дома и офисные здания украшают светящимися панно, витрины торговых центров оформляют новогодними экспозициями и гирляндами…

Уже сегодня радует глаз прекрасное новогоднее оформление салона красоты «LEDA», гостиничного комплекса «Соловей», торгового центра «Гермес» и многих других организаций.

«Решая задачу организации встречи Нового года и Рождества на территории города, необходимо сформировать такой подход к оформлению и проведению праздников, чтобы у жителей и гостей нашего города надолго осталось ощущение радостной, новогодней атмосферы», – отметила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова.