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19.12.2016
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Общество
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Участник Парада Победы, рязанец Николай Маслюк сегодня празднует свой 99-й день рождения

Родился в 1917 году. Авиатор. Принимал участие в боевых действиях в Иране. В 1942 году выполнял боевые задачи в Туркменистане. Совершил 75 боевых вылетов. Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта". Второй Украинский фронт.

До войны окончил школу штурманов. В начале войны полк, в котором служил Николай Маслюк, дислоцировался на юге страны. На самолетах производили разведку и даже делали фотосъемку территории Ирана перед проведением знаменитой Тегеранской конференции, где происходила встреча «большой тройки»: Сталина (СССР), Рузвельта (США) и Черчилля (Великобритания).Великая Отечественная война застала Николая Ивановича в Иране. Там летчик выполнял секретную миссию командования.

В середине войны Николая Маслюка направляют в Ярославль – переучиваться на новый тип самолета, американский А-20 «Бостон». «Бостоны» заслужили отличную репутацию у наших летчиков. Эти машины обладали хорошими по тому времени летными качествами. Они могли конкурировать с немецкой техникой в скорости и маневренности.

Ему легко давались глубокие виражи, он свободно летал на одном моторе. Это во время одного из боевых вылетов и спасло жизнь Николаю.

В составе 2-го Украинского фронта 218-я бомбардировочная дивизия, где служил Маслюк, громила врага уже в странах Западной Европы. Освобождали Румынию. Поступил приказ: в 70 километрах от линии фронта разбомбить скопление вражеской техники. Когда сбросили бомбы и стали заходить на второй круг, чтобы на бреющем полете отработать из пулеметов, немцы подбили самолет. Из правого двигателя повалил дым. Стали тянуть к линии фронта на одном моторе, по ходу обстреливая из пулемета вражеские позиции. И дотянули. Приземлились в расположении наших танкистов. Что тут помогло, желание жить и громить врага дальше либо надежность американской техники, сказать сложно.

Боевой летчик-штурман гордится тем, что довелось ему воевать вместе с трижды Героем Советского Союза легендарным Иваном Никитовичем Кожедубом, сбившим 62 вражеских самолета. Вместе летали на боевые задания. И на Параде Победы 24 июня 1945 года Николай Маслюк шагал по Красной площади с Кожедубом в одной шеренге, о чем сейчас с радостью вспоминает.

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