В Рязани ищут очевидцев ДТП

Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы автоаварии, которая произошла 15 декабря этого года в 11.30 в Рязани напротив дома №53 на улице Новой. Здесь автомобиль «Деу Нексия», номера которой не удалось установить, сбил на переходящую проезжую часть 31-летнюю женщину - пешехода.

В результате ДТП, пострадавшая получила травмы и обращалась в больницу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефонам: (4912) 29-76-68, 29-95-86, 46-30-40 или по адресу: г.Рязань, ул.Лесная, д.28 каб.213.