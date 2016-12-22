Cотрудники ОМОН Росгвардии по Рязанской области оказали силовую поддержку рязанской полиции
В минувшие выходные сотрудники ОМОН регионального отдела Росгвардии приняли участие в оперативно-профилактических мероприятиях, организованных рязанской полицией.
Омоновцы оказывали силовую поддержку сотрудникам УМВД России по Рязанской области. Мероприятия прошли в ночное время на территории областного центра.
По результатам операции выявлен ряд административных правонарушений, а также признаки уголовных наказуемых деяний. Подозреваемые задержаны и привлекаются к уголовной ответственности.
22 декабря 2016