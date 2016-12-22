Дзюдоисты рязанской спортшколы «Комета» привезли из Реутова три медали

Как сообщает сайт администрации города, 17 декабря в подмосковном Реутове состоялся турнир по дзюдо на призы МАУ «ФОК» среди юношей 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Воспитанники тренера-преподавателя спортшколы «Комета» Владислава Филина завоевали три медали. «Серебряным» призером турнира стал Никита Абрамов в весовой категории 35 кг, «бронза» у Даниила Истомина (55 кг) и Артема Курчевского (60 кг).