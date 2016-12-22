250 детей из многодетных семей побывали на новогодней елке в Рязанском театре кукол

В волшебную атмосферу сказки маленьких рязанцев перенесли артисты областного театра кукол. Ребята посмотрели новогоднее представление «Голос Ёлки» и получили сладкие подарки от Прио-Внешторгбанка. А помогло организовать праздник областное министерство социальной защиты населения, собравшее детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке.

Поставил красочный праздничный спектакль артист и режиссер театра кукол Валерий Скиданов. По традиции первая часть представления проходила в фойе, возле елки, где ребят ждали веселые конкурсы, парад карнавальных костюмов, хоровод. С наступающим Новым годом детей и родителей поздравили директор театра Константин Кириллов, председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин и заместитель министра социальной защиты населения Наталья Рогатина.

– Новый год – это самый волшебный праздник в году, тот праздник, к которому даже самый маленький ребенок готовится: готовит свои желания, поздравления своим родным и близким. И сегодня здесь собрались люди, которые очень хотели бы, чтобы ваш Новый год был более сладким, более веселым, – обратилась к маленьким зрителям Наталья Рогатина.

Из фойе действие переместилось в зрительный зал. Одним из главных действующих лиц представления стала, конечно, Ёлка. Присутствуют среди героев и символ наступающего года – Петушок, а также хитрые персонажи, которые пытаются помешать проведению праздника, – Лиса Алиса, Кот Базилио, Снежная Королева. По словам Константина Кириллова, в период зимних праздников театр сыграет 69 новогодних спектаклей, которые посетят более 20 тысяч рязанцев.