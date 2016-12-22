В Рязанской области легковушка столкнулась с грузовиком

Есть пострадавший

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 13.59 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 316 километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. По уточненной информации, произошло касательное столкновение легкового и грузового автомобилей. Имеется пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.