В Рязани прошли соревнования для детей и подростков по бильярду

В Рязани Федерация бильярдного спорта Рязанской области провела сразу несколько соревнований для детей и подростков.

В рамках спартакиады «Новогодняя карусель» детско-юношеской спортивной школы «Фаворит» прошли соревнования по бильярду в дисциплине «одиночный шар» для новичков. В состязаниях приняли участие 27 детей.

По итогам турнира призовые места заняли следующие участники:

1 место Осипов Михаил (ДЮСШ ЦСК),

2 место Клянчин Никита (ДЮСШ Фаворит)

3 место Тяпшева Александра (ДЮСШ Фаворит) и Серебренников Егор (ДЮСШ Фаворит)

В бильярд-холле «OZON» прошел турнир по бильярду среди детей второго года обучения. Соревнования уровня «Рязанских надежд». В них приняли участие 22 человека. А ребята первого года обучения – 14 новичков – состязались в пуле.

Победители и призеры состязаний:

«Пул»

1 место Жохов Илья (5 лет ДЮСШ ЦСК),

2 место Ящик Анастасия (ДЮСШ Фаворит),

3 место Родюкова Екатерина (ДЮСШ Фаворит) и Сахно Михаил (ДЮСШ ЦСК)

«Рязанские надежды»

1 место Савельев Вадим (ДЮСШ Фаворит),

2 место Жохова Ксюша (ДЮСШ ЦСК),

3 место Андрианов Степан (ДЮСШ ЦСК) и Шерстюк Александр (ДЮСШ Фаворит).

Главным событием прошедшего уикэнда стали отборочные соревнования на Первенство России по бильярду среди юношей и девушек до 18 лет. В отборочных играх приняли участие 20 юных спортсменов. По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:

1 место Алпатов Илья

2 место Ананьин Сергей

3 место Алпатов Иван и Николаев Роман

(Все являются воспитанниками ДЮСШ ЦСК)

Эти спортсмены будут представлять Рязанскую область на Первенстве России по бильярдному спорту, которое пройдет с 5 по 11 января 2017 года в Воронеже.

Федерация бильярдного спорта Рязанской области поздравляет победителей и призеров состязаний!