В Рязанской области подвели итоги V регионального смотра-конкурса детских и молодежных общественных объединений

Как сообщает сайт правительства области, 19 декабря в Доме общественных организаций подвели итоги областного смотра-конкурса детских и молодежных общественных объединений. Победителей и лауреатов поздравил заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков.

Павел Симаков поблагодарил собравшихся за активную работу по реализации социально значимых проектов в регионе. Областной смотр-конкурс детских и молодежных общественных объединений проводился в регионе в пятый раз. Он был организован с целью развития детского и молодежного движения в области, привлечения учащихся к социально значимой деятельности. В этом году на конкурс было подано 20 заявок. По итогам Гран-при в номинации «Лучшая первичная общественная организация года» удостоены отряды «БЭСТ» РРДОО «Лист» (МБОУ «Рязанская средняя школа» Рязанского района) и «Лист» РРДОО «Лист» (МБОУ «Листвянская средняя школа» Рязанского района). В номинации «Лучшая местная общественная организация года» обладателем главного приза стала Михайловская районная детская общественная организация «Союз».