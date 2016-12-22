В Рязани задержали злоумышленницу, подозреваемую в серии квартирных краж

Сотрудники полиции уличили 25-летнюю жительницу Касимова в совершении пяти краж из квартир в Рязани и Рязанском районе, сообщает сайт УМВД России по области.

В декабре этого года полицейские зафиксировали ряд квартирных краж, совершенных одним и тем же «почерком». По ряду характерных признаков было установлено, что хищения совершала молодая женщина. Она забиралась в квартиры через форточку. Полицейские установили личность злоумышленницы. К кражам оказалась причастна 25-летняя жительница Касимова. Ранее она уже была судима за кражу. Подозреваемую задержали.

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ. Подозреваемую взяли под стражу.