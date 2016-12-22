В Рязань приедет поезд-музей РЖД

«Поезд-музей» в конце декабря сделает остановки в Рязани и Сасове, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Этот уникальный музейный комплекс «на колесах» уже пять лет знакомит жителей России с историей и современными достижениями железных дорог страны. В составе передвижного выставочно-лекционного комплекса (ПВЛК) 9 экспозиционных вагонов и один лекционный. Экспозиции поезда постоянно обновляются.

Начинается экскурсия с лекционного вагона, где можно увидеть видеофильм с Парада паровозов, прошедшего в подмосковной Щербинке. В следующем вагоне рассказывается об истории развития отечественного железнодорожного транспорта с 1837 года до сегодняшних дней. Макеты первых паровозов, скорость которых не превышала 16 км/час, и макет высокоскоростного поезда «Сапсана», который способен развивать скорость более 250 км/час, можно увидеть в вагоне, посвященному развитию скоростного и высокоскоростного движения в России. В отдельном вагоне демонстрируется современный подвижной состав российских железных дорог. Среди экспонатов имеется амортизационное кресло, разработанное для МКС, осколок челябинского метеорита. Наибольший интерес у посетителей вызывает вагон с обучающими тренажерами машинистов и водителей КамАЗ, где каждый может попробовать себя в роли машиниста.

С 20 по 28 декабря 2016 года передвижной выставочно-лекционный комплекс сделает остановки в Калуге, Туле, Узловой, Рязани и Сасово.

График работы:

20 декабря – Калуга-1;

21-23 декабря – Тула-1-Курская;

24 декабря – Узловая;

25-26 декабря – Рязань-1;

27-28 декабря – Сасово.

Время работы на каждой станции – с 10.00 до 18.15 (время входа последней экскурсионной группы), обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.

Стоимость билетов – 70 рублей для взрослых, 900 рублей – группа. Для детей, студентов, пенсионеров, участников и ветеранов Великой Отечественной войны вход свободный.