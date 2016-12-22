Рязанская область отмечена грамотой Минэкономразвития РФ в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса»

Сайт правительства области сообщает, что регион вошел в число субъектов РФ, где наиболее успешно реализован пилотный проект по созданию доступных услуг МФЦ для бизнеса. Область отмечена грамотой Министерства экономического развития Российской Федерации в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса».

Итоги пилотного проекта по созданию многофункциональных центров для бизнеса были подведены в рамках всероссийской конференции по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которая прошла накануне в Москве. В церемонии вручения наград приняла участие министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина. Она отметила, что в Рязанской области проект «МФЦ для бизнеса» стартовал 1 июня этого года. В целом, по данным на 1 декабря, в МФЦ Рязанской области представителям бизнес-сообщества оказано 27872 услуги. Каждый предприниматель, обратившись в многофункциональный центр, может получить информацию о финансовой поддержке Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства, об имущественной поддержке, о крупнейших заказчиках и условиях участия в закупках. Кроме того, через МФЦ предоставляются сведения о субсидиях, организациях, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо- и электроснабжения, о мерах поддержки молодежного предпринимательства с возможностью подачи заявки на обучение в Школе Молодежного Предпринимательства, о контрольно-надзорной деятельности, а также о предпринимательских сообществах и деловых объединениях региона.