В канун новогодних праздников Губернский бал в Рязани стал гранд-маскарадом

Традиционный гранд-маскарад Губернского бала перед новогодними праздниками проходит уже шестой раз. В этом году праздник традиционно проходил в Театре кукол. Его отличительные черты – творческие номера участников и конкурсы, игровая зона для детей, а также специальные фотозоны с уникальным оформлением. Тематика маскарада меняется ежегодно: в разные годы гостям предлагали примерить на себя образы героев мировой фантастики, русских сказок и другие. В Год российского кино маскарад получил название «НУИНУ» в честь фильма «Чародеи». Именно так в фильме, снятом по повести братьев Стругацких, назывался Научный универсальный институт необыкновенных услуг. Как принято в такого рода научных заведениях, бал-маскарад не обошелся без магических цифр и начался 17 декабря в 17 часов. Ведь встречать нам предстоит 2017 год. Было много интересного и, конечно, танцы. В танцевальной программе приняли участие гости из Рязани, Тулы, Калуги и Астрахани.

Фото Юрия Красовского