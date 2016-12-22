Рязанский «Элекс-Фаворит» победил «ЛГУ-Липецк»

В очередном туре первенства России по мини-футболу среди клубов высшей лиги (конференция «Запад») «Элекс-Фаворит» дома, в спорткомплексе «Атрон-Арена», встретился с соседом по турнирной таблице – клубом «ЛГТУ-Липецк». Счет открыли хозяева – атаку на ворота соперников мастерски завершил Алексей Петухов. Под занавес первого тайма хозяевам удалось сравнять результат, и тут же «гол в раздевалку» забил все тот же Петухов – 2:1. После перерыва «Элекс-Фаворит» закрепил успех – Руслан Мурашкин прошел с мячом через половину площадки и выдал отличный пас на Алексея Кинякина – тому оставалось только не промахнуться мимо пустого угла ворот.

После еще одной победы «Элекс-Фаворит» поднялся на шестое место в турнирной таблице. Заключительный матч в этом году наша дружина проведет в ближайшую субботу в Москве. Наш соперник – аутсайдер турнира клуб «Крепость».