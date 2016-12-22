В Рязани прошла итоговая конференция программы «Ты – предприниматель»

В ней приняли участие начинающие и молодые предприниматели. Перед началом конференции работала выставка хэнд-мэйда, на которой можно было приобрести новогодние подарки, авторские аксессуары, дизайнерские предметы и многое другое.

Свои мастер-классы на актуальные темы провели лучшие федеральные тренеры. Эксперт Сергей Ремезов, директор онлайн-сервиса для ведения бухгалтерии «Мое дело», рассказал историю успеха компании и как стать лидерами рынка в сегменте интернет-бухгалтерии. Дамир Халилов на площадке «SMM-технологии в микро-бизнесе» раскрыл тайну, что же значат эти три таинственные буквы SMM и как с помощью них завоевать потребительский рынок. На площадке «Бизнес-приговор» идеи предпринимателей проверили на прочность.

Важность подобных конференций и неформального обучения подчеркнула министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина. Она отметила, что в этом году программой «Ты – предприниматель» в Рязанской области было охвачено более одной тысячи региональных предпринимателей.

– С каждым годом к нам приходят новые лица, которые вчера были студентами, а сегодня уже – начинающие бизнесмены. В этом году к нам подключились и школьники, которых тоже интересует предпринимательское дело, – рассказала Светлана Горячкина. – Уходящий год был очень плодотворным – у нас прошло немало мероприятий для тех, кто только начал свое дело или хотел бы его начать. Ежегодно у нас расширяется и содержание обучающей программы.