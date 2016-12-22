Главная баскетбольная команда Рязанской области десятый раз проиграла в чемпионате России – на этот раз «Сахалину»

Дома, на паркете Дворца детского творчества, наша дружина в чемпионате страны среди клубов суперлиги потерпела десятое поражение подряд, на этот раз от «Сахалина» из Южно-Сахалинска. Лишь в первом периоде борьба была равной (хозяевауступили одно очко – 24:25), затем инициативой полностью завладели гости (счет по игровым отрезкам – 35:16, 27:17 и 29:22). В итоге они одержали убедительную победу – 113:79. «Рязань» выступала в таком составе: Клюндиков (набрал 7 очков), Русецкий (6), Морозов (12), Фомин (21), Юрчик (14) – старт., Мамонов (6), Бугаенко (2), Карпеко (11), Корабейников.

После этого поражения рязанцы прочно закрепились на последнем месте в турнирной таблице. Позади нашей дружины только «Урарту» – клуб, руководство которого уже объявило о снятии с соревнований.

Матчем против «Сахалина» БК «Рязань» завершил первый круг российского чемпионата. Вторую половину регулярных соревнований рязанцы начнут вновь дома – 7 января 2017 года во Дворце детского творчества они будут принимать клуб «Химки-Подмосковье».