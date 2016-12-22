В магазинах пиротехники в Рязани прошли проверки

Сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно со специалистами регионального Управления МЧС выявили в Рязани в торговых точках, реализующих пиротехнические изделия, нарушения правил торговли и пожарной безопасности.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в поле внимания сотрудников правоохранительных органов попали магазины пиротехники, расположенные на Московском шоссе недалеко от крупных торговых центров. В ходе проверок выяснилось, что в двух заведениях отсутствует пожарная сигнализация, также в торговых точках не было необходимой документации. В одном из магазинов сотрудники обнаружили, что обогревательные приборы установлены рядом с коробками с пиротехническими изделиями.

Нарушителям грозит внушительный штраф.