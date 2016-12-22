В Рязани начали работать елочные базары

Как сообщает сайт администрации города, в областном центре начали работу 7 елочных базаров. На них можно приобрести хвойные деревья и лапник.

Вплоть до 31 декабря точки продажи будут работать по следующим адресам:

- ул. Белякова, у д. 26 (около Гарнизонного дома офицеров);

- ул. Высоковольтная, у д. 37;

- ул. Крупской, у д. 17 (около ЦНТИ);

- ул. Московское шоссе, у д. 49 стр. 1 (около рынка «Ореол»);

- ул. Новоселов, у д. 13 (площадка перед МБУК «КДЦ «Октябрь»);

- ул. Новоселов, у д. 54;

- пос. Соколовка, ул. Связи, у д. 16.

Реализация хвойных деревьев также будет осуществляться на розничных рынках, ярмарках выходного дня и на территории, прилегающей к торговым центрам (комплексам).