Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил работников органов безопасности и ветеранов службы с профессиональным праздником

Уважаемые работники органов безопасности Рязанской области

и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

ФСБ находится на переднем крае защиты безопасности государства от внутренних и внешних угроз, ведет непримиримую борьбу с терроризмом, преступностью и коррупцией. Вашей службе принадлежит особая роль в противодействии религиозному экстремизму и разжиганию межнациональной розни.

Сотрудники Управления ФСБ России по Рязанской области с честью выполняют возложенные на них обязанности. Своей верностью служебному долгу и мужеством они по праву заслужили авторитет и признательность земляков.

Уверен, что и в дальнейшем коллектив УФСБ Рязанской области будет выполнять все поставленные задачи на высоком профессиональном уровне.

В день праздника – особая благодарность ветеранам службы, которые передают молодежи свои знания и опыт, наработанный многими поколениями работников органов безопасности.

Желаю всем здоровья, благополучия, мира, успехов в реализации планов на благо России и Рязанского региона.

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев