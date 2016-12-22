Я помню бал. Горели ярко свечи

И снова в блеске залы бальной кружатся пары в вальсе легком...

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и студентки Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина встретились на ежегодном Зимнем балу в областном удожественном музее, среди картин и скульптур закружились в музыке прошлых веков. Невероятно красивое, изысканное и зрелищное мероприятие стало возможным благодаря объединенным усилиям института педагогики, психологии и социальной работы РГУ им.С.А. Есенина и кафедры иностранных и русского языков РВВДКУ. Гости собрались к трем часам, кавалеры в парадных мундирах, дамы в изысканных платьях, стилизованных под моду XIX века. Каждый участник – с пригласительным билетом, в котором заранее расписаны танцы и танцующие. Между отделениями бала (да-да, как в театре) – музыкальная пауза – классические произведения, виртуозно исполненные на рояле. В танцевальной программе торжественный полонез, испанский вальс, игривые французские котильоны, лаконичный падеграс.

Бал проходит уже в восьмой раз. Это не только возрождение исторических традиций культурного отдыха, но и воспитание культуры общения в молодежной среде.

София Кипарисова